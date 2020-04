Coronavirus in Europa: la Germania supera la Cina per numero di contagi, in Spagna alta percentuale di guariti

I casi di Coronavirus hanno superato quota 112.000 in Spagna , che da ieri ha superato la soglia dei 10.000 morti: e’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della John Hopkins University. I casi di contagio nel Paese sono 112.065, i decessi 10.348 e le persone guarite 26.743. I dati mostrano inoltre che la Spagna ha una percentuale piu’ alta di persone guarite rispetto all’Italia sul totale dei contagi: il 23,8% contro il 15,8%.

Sono più di mille le persone che hanno perso la vita in Germania a causa del Coronavirus: lo ha reso noto l’Istituto Robert Koch, precisando che sono 1.017 le persone decedute nel Paese per il COVID-19. Stando agli ultimi dati aggiornati dalla Johns Hopkins University, la Germania ha registrato finora 84.794 casi contro gli 82.464 della Cina , “sorpassando” dunque il paese asiatico. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di contagi, pari a 245.573, seguito dall’Italia, con 115.242, dalla Spagna con 112.065, quindi dalla Germania.

