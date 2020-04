Coronavirus in Europa, OMS: due terzi dei morti sono uomini over 65

Due terzi degli oltre 5 mila morti per Coronavirus in Europa sono uomini e il 95% aveva più di 65 anni: lo ha reso noto il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa, Hans Kluge.

L’esperto ha precisato che molti di coloro che hanno perso la vita avevano problemi di salute che sono stati aggravati dal contagio del nuovo Coronavirus. Oltre il 60% soffriva di malattie cardiovascolari, 29% di diabete e 21% di disturbi renali.

Kluge ha spiegato anche che sebbene la malattia sembri essere più grave in età avanzata, la recente morte di un bambino di età inferiore ai cinque anni nel Regno Unito (con malattia pregressa) e di un 12enne in Belgio “dimostra che, in casi isolati, può essere fatale anche per i bambini“.