Coronavirus: in Europa tempo di raddoppio “molto veloce”. La situazione in Germania, Belgio e Spagna

Il numero di casi di Coronavirus in Europa raddoppia molto rapidamente, ogni 3 o 4 giorni: lo ha dichiarato alla CNN la dottoressa Maria Van Kerkhove dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “In questo momento, in tutta Europa il tempo di raddoppio è di tre o quattro giorni. E’ molto veloce“, ha spiegato Van Kerkhove, sottolineando anche l’importanza dei test per determinare la diffusione globale dell’epidemia: “Se si vedono paesi con un tasso di positività del 30%, significa che ci sono molti casi in giro“.

Per quanto riguarda in dettaglio i Paesi europei, il Coronavirus ha contagiato in Germania 113.525 persone e ha provocato 2.373 morti secondo i dati ufficiali diffusi oggi dall’Istituto Robert Koch: rispetto a ieri si registrano 5.323 casi e 266 morti in più.

Il bollettino dell’Istituto tedesco per le malattie infettive è meno aggiornato rispetto al conteggio in tempo reale della Johns Hopkins University, che riporta 118.235 casi di contagio e 2.607 morti nel Paese.

Il Belgio ieri ha registrato un altro record di decessi giornalieri legati al Coronavirus dall’inizio dell’epidemia, superando la soglia di 3.000 morti totali. “Nella giornata ieri siamo stati informati di un numero importante di decessi, con 325 decessi“, ha riferito uno dei portavoce del ministero della Sanità, durante la conferenza stampa quotidiana sulla situazione dell’epidemia. Ieri sono stati registrati altri 171 decessi avvenuti tra il 18 e il 31 marzo nelle case di riposo della regione delle Fiandre, che non erano stati comunicati. Il totale dei morti sale a 3.019. La situazione negli ospedali rimane stabile con 462 nuovi pazienti ricoverati e 404 dimessi, per un totale di 5.610 persone attualmente ricoverate di cui 1.278 in terapia intensiva (-7 nelle ultime 24 ore). Nella giornata di ieri sono stati registrati 1.684 nuovi casi di Coronavirus che portano il totale per il Belgio a 26.667 dall’inizio dell’epidemia.

In Spagna sono state registrate 605 nuove vittime per il coronavirus: lo ha annunciato il Ministero della Salute spiegando che si tratta del bilancio più basso dal dal 24 marzo e precisando che il totale dei morti nel Paese è15.843. Aumentano i casi, con 4.576 nuovi contagiati per un totale di 157.022.