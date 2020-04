Coronavirus in Europa: trend in calo in Spagna, casi in aumento in Germania e Belgio

Situazione Coronavirus tra alti e bassi in Europa: di seguito dati, tendenze e gli ultimi bollettini ufficiali.

La Spagna ha registrato il suo terzo giorno consecutivo di calo nelle morti legate al Covid-19: scondo l’ultimo bollettino diffuso dalle autorità, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 674, confermando così la tendenza al ribasso. I dati di oggi riportano un totale di 130.759 casi di Covid-19 e di 12.418 decessi.

In Germania sono stati registrati 91.384 casi di Coronavirus, contro gli 89.300 annunciati nel pomeriggio di ieri: il bilancio dei contagi è stato aggiornato dalla Dpa sulla base delle ultime cifre fornite dalle autorità di ciascun Land. Finora, stando agli stessi dati, almeno 1318 persone sono decedute come conseguenza della malattia. Il numero dei contagi è particolarmente alto in Baviera, con oltre 23mila casi accertati ed almeno 370 morti e nel NordReno Westfalia, con oltre 19.400 casi e almeno 250 decessi.

Crescono più di ieri i morti in Belgio a causa del Coronavirus: secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, i decessi nelle ultime 24 sono stati 164 contro i 140 di sabato portando il numero totale delle vittime a 1447. Per la prima volta invece il numero dei dimessi (504) ha superato quello dei nuovi ricoveri (499). Le persone ospedalizzate a causa del coronavirus sono oggi 5.735 di cui 1.261 in terapia intensiva, 16 in più rispetto a ieri. Le persone risultate positive al virus sono 19.961, 1.260 in più rispetto a sabato.