Coronavirus in Europa: prosegue il trend al ribasso in Spagna e Belgio, “dati che infondono speranza”

Il bilancio delle vittime del Coronavirus in Spagna è salito a 23.822 ma si registra una tendenza al ribasso, con 301 morti registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 331 di ieri e ai 288 di lunedì.

Circa 210.000 contagi sono stati segnalati dall’inizio della pandemia.

Il primo ministro Pedro Sanchez presenterà oggi il piano “progressivo” di uscita dal lockdown.

A partire da domenica scorsa, ai minori di 12 anni è stato consentito di uscire se accompagnati dai genitori e dal sabato successivo le persone di tutte le età potranno uscire per l’esercizio fisico, dopo sette settimane di lockdown.

Nella regione meridionale dell’Andalusia, che comprende la Costa del Sol ed è fortemente dipendente dal turismo, ci sono piani per riaprire gli hotel all’inizio di giugno.

“I dati odierni sono sulla scia della tendenza molto favorevole degli ultimi giorni“, ha spiegato Fernando Simón, responsabile del Centro spagnolo per il coordinamento delle emergenze sanitarie. Sono dati che “infondono speranza” ma, ha avvertito, “bisogna seguire con cautela l’evoluzione per garantire ci sia una reale assenza di rischio”

Anche in Belgio continua il trend di calo di numero di decessi, ricoveri in ospedale e nuovi casi positivi, secondo i dati pubblicati oggi.

Nel corso della giornata di ieri sono stati confermati 134 decessi, con un dato che conferma la “tendenza alla diminuzione“, ha spiegato uno dei portavoce del Ministero della Sanità, Yves Van Laethem, durante la conferenza stampa quotidiana.

Il totale dei decessi è salito a 7.331, di cui il 46% in ospedale e il 53% nelle case di riposo e di cura. Anche negli ospedali si rileva “una tendenza verso la buona direzione, con una diminuzione dell’occupazione dei letti Covid in generale e dei letti in terapia intensiva in particolare“.

Ieri sono stati ricoverate 123 persone negli ospedali, mentre 65 pazienti sono stati dimessi. Complessivamente 3.976 persone sono ricoverate, di cui 876 in terapia intensiva (-27 nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di casi in Belgio è salito a 47.334, dopo che ieri sono stati registrati 647 nuovi positivi.