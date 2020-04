Coronavirus in Europa: numero di vittime “importante” in Belgio, nuovo record in Spagna

La Spagna ha registrato un’altra giornata record per il numero di decessi legati al Coronavirus: il ministero della Salute ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati 864 i morti, un nuovo incremento record su base giornaliera, che porta a 9.053 il numero totale delle vittime. I casi confermati di contagio sono 102.136.

Il Belgio ieri ha registrato la peggiore giornata dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in termini di decessi: sono morte 123 persone, portando il totale per il paese a 828 morti, secondo quanto hanno reso noto i portavoce del ministero della Sanità e del Centro di crisi durante la conferenza stampa quotidiana sulla situazione. “Il numero di morti ieri è stato molto importante. Questo dimostra che ogni morto è un morto di troppo“, ha affermato Benoit Ramacker, portavoce del Centro di crisi, invitando la popolazione a “mantenere gli sforzi” legati al confinamento.

Ieri sono stati registrati 1.189 nuovi casi positivi, che portano il totale a 13.964 (ieri sono stati condotti 4.255 test, rispetto a una media di 2.000 delle precedenti settimane).

Negli ospedali aumentano i ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva, ma anche il numero di pazienti dimessi: attualmente 4.995 pazienti sono ricoverati negli ospedali (+560 rispetto alle 24 precedenti), di cui 1088 in terapia intensiva (+67). Il 54% dei letti Covid-19 in terapia intensiva sono occupati. Ieri sono stati dimessi dagli ospedali 436 pazienti, portando il totale per il paese a 2.132.