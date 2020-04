Coronavirus: Facebook notificherà se vengono condivise fake news

Tra le nuove iniziative messe in campo da Facebook per combattere le bufale ai tempi del Coronavirus, c’è anche la possibilità di ricevere una notifica in cima al flusso di notizie, al coloro che hanno interagito con fake news.

Si tratta di una nuova sezione, al momento solo negli Stati Uniti, del Covid-19 Information Center chiamata Get the Facts, che include articoli verificati dai partner fact-checkers. La notifica è destinata alle persone che hanno interagito o commentato contenuti di disinformazione dannosi che il social ha poi rimosso, e si rimanda poi al sito dell’OMS per ulteriori approfondimenti.

Facebook, alla fine del mese scorso, ha lanciato a livello globale, anche in Italia, il Centro informazioni sul Coronavirus che mostra la mappa mondiale del contagio, insieme a informazioni sui numeri dell’epidemia, sia nazionali che globali, facendo riferimento a fonti autorevoli come l’OMS e in Italia anche al Ministero della Salute.