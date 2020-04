Coronavirus: famiglia Della Valle dona 5 milioni a Protezione civile**

Milano, 6 apr. (Adnkronos) – La famiglia Della Valle, anche a nome dei propri dipendenti, dona 5 milioni di euro da destinare ai familiari del personale sanitario che ha perso la vita nella lotta al Covid-19. “Il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un esempio per tutti noi”, spiega una nota della famiglia.

L’amministrazione del fondo sarà affidata alla Protezione Civile, “che ringraziamo per l’immenso lavoro che svolge tutti i giorni nella lotta al virus”.

Il fondo si chiamerà ‘Sempre con Voi” e chiunque vorrà, potrà contribuire tramite il conto aperto dalla Protezione Civile: IBAN IT66 J030 6905 0201 0000 0066 432.