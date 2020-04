Coronavirus, Marcucci: “La fase 2 è difficile, il Governo non dovrà sbagliare un colpo”

“La fase due sarà particolarmente difficile per tutti, anche per il governo. L’esecutivo Conte non dovrà sbagliare un colpo nel riaccendere la luce al Paese, gestire la necessaria, fondamentale, ripartenza economica e continuare a tenere sotto controllo l’emergenza sanitaria“. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci. “Dobbiamo muoverci -aggiunge- come una grande squadra di calcio che si chiama Italia, ogni giocatore nel suo pezzo di campo, dovrà dimostrare destrezza, abilità e sacrificio. Senza passi falsi o improvvidi colpi d’ala”.