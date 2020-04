Coronavirus e fase 2 in Italia: “I miglioramenti si vedono, ottimismo sulla data del 4 maggio”

“Il 4 maggio? Sulla data sono molto ottimista. I miglioramenti si vedono“: lo ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che su Radio Cusano Tv Italia parla della “fase 2”.

“Secondo me stiamo andando nella direzione giusta in Lombardia, ma anche nel resto d’Italia dove l’epidemia non si è diffusa in maniera così massiccia e le misure adottate hanno dato i loro risultati. C’e’ stato un calo anche nel numero dei decessi, che è sempre alto ma ricordiamoci che aveva toccato mille al giorno. Credo che i contagi continueranno a diminuire nelle prossime settimane ma il contagio zero non è possibile finché il virus circola, possiamo portarlo vicino allo zero. La riapertura va programmata non immediata su tutto, ma scaglionata e con tutte le misure di sicurezza necessarie“.

Per Sileri, “l’uso della mascherina sarà fondamentale. Credo debba essere fornita dallo Stato e il prezzo debba essere non solo calmierato, ma direi un prezzo fisso. Ora abbiamo iniziato una produzione anche in Italia quindi il numero di mascherine è crescente. Ho girato molto nel Lazio e problemi di mascherine non ce ne sono. Ora con la fase due ovviamente deve esserci un aumento della distribuzione“.