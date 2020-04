Coronavirus e fase 2 in Italia: perché “riaprire troppo presto significa rischiare di aprire più tardi”

“Meglio qualche cautela in più che qualche cautela in meno, riaprire troppo presto significa probabilmente anche rischiare di aprire più tardi e su questo ci deve essere un interesse nazionale prevalente“: lo ha affermato Matteo Mauri, viceministro dell’Interno, ospite a 24 Mattino su Radio24. “Se ci diamo degli argomenti per abbassare la guardia rischiamo di farci male, più siamo rigorosi adesso e prima ne usciamo. Non conosciamo il virus quindi non sappiamo il prossimo inverno se e come si ripresenterà e siccome il vaccino non è lì fuori dalla porta dobbiamo essere molto attenti da questo punto di vista“.