Coronavirus, fase 2: “Riaprire presto i centri vaccinali”

Riaprire i centri vaccinali il prima possibile e rafforzarli al fine di non lasciare i bambini ‘scoperti’ sulle immunizzazioni. Inoltre, predisporsi in anticipo per le vaccinazioni previste dai Livelli essenziali di assistenza (Lea) per i soggetti anziani.

E’ questo, secondo quanto apprende l’ANSA, l’orientamento espresso del Comitato tecnico scientifico in vista della Fase 2, al fine di prevenire sovraccarichi per le strutture del Sistema sanitario nazionale. La misura avrebbe il forte sostegno del ministro della Salute Speranza.