Coronavirus nelle Filippine, Duterte: “Spareremo a chi viola le misure. Se causate problemi, vi seppellirò”

Nelle Filippine, chi non rispetta le misure restrittive imposte per contenere il contagio del Coronavirus rischia di essere ucciso: il presidente Rodrigo Duterte, in un messaggio alla nazione, ha spiegato che non ammette deroghe alle disposizioni, e per tale motivo i trasgressori potrebbero essere uccisi dalle forze di sicurezza locali.

Duterte ha affermato che è fondamentale che tutti cooperino e seguano le misure di quarantena imposte per evitare il collasso del sistema sanitario del Paese.

“La situazione sta peggiorando. Quindi ancora una volta vi avverto sulla gravità del problema e mi dovete ascoltare“, ha affermato Duterte. “Questi sono i miei ordini alla polizia e ai militari: se ci sono problemi, se si verificano occasioni in cui qualcuno reagisce e la vostra vita è in pericolo, sparate!“. “Avete capito? Morirete. Se causate problemi, vi seppellirò“.