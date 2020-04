Coronavirus, in Florida picco di casi ma riaprono le spiagge: subito prese d’assalto [FOTO]

La Florida ha annunciato la revoca di alcune restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Coronavirus. Il governatore Ron De Santis in particolare ha autorizzato la riapertura delle spiagge con immediato effetto di lunghe file per accedere agli arenili, centinaia di persone in bicicletta, a fare jogging, surf, nuotare. Le autorità hanno autorizzato i residenti a recarsi sulla spiaggia per fare surf o camminare, continuando però a vietare di rimanere sdraiati a prendere il sole o riunirsi in gruppo. “Se oggi pensate di andare in spiaggia, per favore mantenere una distanza di almeno 1,8 metri dalle altre persone”, hanno scritto su Twitter.

La CNN ha mostrato immagini di chilometri di spiaggia presi d’assalto dagli abitanti della Florida, facendo notare che “non c’è molto distanziamento sociale” tra la gente in passeggiata o stesa a prendere il sole (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Rimangono invece chiuse le spiagge nel sud della Florida dove sono concentrati la maggioranza dei casi confermati nello stato. Nello stato ufficialmente sono stati registrati 25.000 casi di Coronavirus e il bilancio dei morti è arrivato a quota 740, secondo i dati aggregati dall’università John Hopkins. Inoltre la diffusione del contagio pare in crescita: tra giovedì e venerdì i nuovi casi registrati sono stati 1.413, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia di covid 19.

Nello Stato di New York, invece, ci si potrà sposare in remoto, tramite videocall. Lo ha annunciato il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, parlando delle restrizioni e politiche applicate per contrastare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. “Oggi firmiamo un ordine esecutivo che consente alle persone di ottenere la licenza matrimoniale in remoto, e agli impiegati di celebrare le cerimonie tramite video”, ha annunciato Melissa DeRosa, segretaria del governatore Cuomo, in conferenza stampa. “Ora non ci sono scuse, quando si parla di matrimoni. Niente scuse, potete farlo con Zoom: è sì oppure no”, ha scherzato il democratico.

Intanto, il confine tra Usa e Canada restera’ chiuso per un altro mese nell’emergenza Coronavirus: lo ha annunciato il premier canadese Justin Trudeau, precisando che entrambi i Paesi hanno concordato di mantenere questa misura, in vigore da oltre tre settimane.