Coronavirus: folla a funerale a Lamezia Terme, indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare le decine di persone che a Lamezia Terme (Catanzaro) nel quartiere “Ciampa di Cavallo” si sono radunate per dare l’ultimo saluto a un uomo deceduto a causa di un malore nonostante i divieti relativi al contenimento della diffusione del Coronavirus.

Gli investigatori sono entrati in possesso di un video in cui si vede la bara del defunto portata a spalle fuori dalla sua abitazione mentre, accompagnata da urla di dolore, applausi e persino dal lancio di palloncini bianchi, attraversa il cortile del quartiere.

Sul posto un assembramento di persone, molte delle quali non munite di mascherine, e senza rispetto del distanziamento.