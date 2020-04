Coronavirus, Fontana a Conte: “Se c’è colpa è d’entrambi”

“Al di la’ del fatto che ammesso che ci sia una colpa, la colpa eventualmente e’ di entrambi, io non ritengo che ci siano delle colpe in questa situazione”: cosi’ il governatore Attilio Fontana ha replicato al Tg4 al premier Giuseppe Conte secondo cui la Regione perche’ potuto istituire una zona rossa ad Alzano e Nembro. “Forse – ha ammesso Fontana – su Alzano si sarebbe potuto fare qualcosa di piu’ rigoroso ma dopo che era stata istituita una zona rossa” in tutta la Lombardia “noi non avevamo neanche da un punto di vista giuridico modo di intervenire”.