Coronavirus, Fontana: “Si deve ripartire gradualmente rispettando le precauzioni”

“Si deve ripartire gradualmente cercando di rispettare le precauzioni in questi giorni dettate e sottolineate, a partire dal garantire la sicurezza nei trasporti e nelle attività commerciali. Poco per volta, evitando il caos. Fino a quando non troveremo una cura sicura dovremo imparare a convivere” con il virus: lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Mattino Cinque. “Secondo me se si ascoltassero più stesso i pareri degli esperti, tutti quanti avremmo idee più chiare e i cittadini sarebbero meno influenzati e confusi dalle polemiche“.

“Arrivare al punto di limitare la vita dell’ultra sessantenne mi sembra inaccettabile“. “Percorsi differenziati per gli anziani, sì. Ma limitare la libertà per fasce d’età è difficile da praticare, oltre che anticostituzionale. Si devono prevedere maggiori attenzioni e far sì che attività a rischio non vengano svolte da chi è più a rischio“.