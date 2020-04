Coronavirus, la foto dell’uomo in spiaggia a Rimini finisce sulla Bbc: “Siete dei dittatori, l’ora d’aria del prigioniero”

Nelle ultime ore, tre foto hanno fornito un quadro molto diverso del modo delle varie nazioni di affrontare l’emergenza coronavirus. In Germania, tutti in riva al fiume, ma rispettando le regole: distanze tra le persone e nessun anziano presente, poiché appartenenti ad una delle categorie più fragili. Quindi responsabilità nei confronti dell’emergenza ma libertà di uscire.

Poi ci sono le foto di centinaia di persone che si sono riversate nelle spiagge della Florida, dopo la loro riapertura, ma dalle immagini sembra che la gente non abbia fatto molta attenzione: quasi nessuno indossava la mascherina.

Infine, l’immagine che riguarda l’Italia: un uomo solo, steso su un lettino su una spiaggia di Rimini, circondato da due Vigili Urbani arrivati sull’arenile con i loro quad. L’immagine ha fatto il giro dei social in mezzo mondo. Anche la Bbc l’ha rilanciata sul suo profilo Instragram dove ha raccolto i ‘like’ di oltre 45.000 persone ma anche scatenato decine di commenti, alcuni polemici, sull’operato dell’Amministrazione riminese. Sotto alla foto , i commenti vanno da “tutto questo non e’ necessario” a “e’ stanco di esser rinchiuso come un prigioniero”, da “in questo momento cosi’ pesante dobbiamo stare a casa” a un perentorio “siete dei dittatori”. C’e’ chi si limita ad apprezzare l’immagine, scrivendo ‘bella vista’, chi plaude al comportamento dell’Amministrazione riminese, chi apprezza con un “wow, Rimini bellissima citta'” e chi, invece, ironizza dicendo che l’uomo solitario “sta facendo distanziamento sociale”, chi titola la foto con un “l’ora d’aria del prigioniero“, e chi si dice sicuro che “non sta infrangendo alcuna regola” mentre, e sono diversi, c’e’ chi dice “pensate se tutti andassero al mare a prendere il sole?”.