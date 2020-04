Coronavirus: dal ritorno al lavoro alla riapertura delle scuole, la Francia si prepara alla Fase 2

Il governo francese illustrerà domani pomeriggio la ‘fase 2‘ per l’uscita del Paese dal lockdown. I dettagli del piano, al quale stanno lavorando il presidente Emmanuel Macron ed il primo ministro Edouard Philippe, saranno annunciati all’Assemblea nazionale domani alle 15. Seguirà dibattito e un voto dei deputati.

L’opposizione ha espresso irritazione per le poche ore a disposizione per discutere il piano ed insiste sulla necessità che le sia concesso almeno un giorno per dare una risposta articolata. Il piano per la ‘fase 2’ è composto da misure pratiche in sei aree specifiche: salute pubblica, riapertura delle scuole, ritorno al lavoro, imprese, trasporti ed attività culturali e religiose. Le nuove misure saranno accompagnate da un’app di tracciamento dei contatti che dovrebbe essere pronta dall’11 maggio.

Il comitato tecnico-scientifico, scrive la stampa francese, ha espresso particolari riserve sulla proposta di Macron di riaprire progressivamente le scuole a partire dall’11 maggio. Il comitato ha consigliato di ripartire a settembre, sottolineando tuttavia che si tratta di una “decisione politica“.

Inoltre ha dato indicazione che durante la ‘fase 2’ sia obbligatorio indossare la mascherina in pubblico e che per tutti sia disponibile il gel disinfettante per le mani.

Le ipotesi che la fine del lockdown avvenga su base regionale e avendo come parametro l’età delle persone sono state categoricamente smentite dal governo nei giorni scorsi. Le misure per sbloccare il Paese resteranno in vigore fino a metà luglio e saranno riconsiderate in caso di un’eventuale nuova ondata di coronavirus.