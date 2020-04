Coronavirus: in Francia chi fa jogging deve mantenere una distanza di 10 metri dalle altre persone

Chi in Francia, dopo l’11 maggio, vorrà dedicarsi ad attività fisica all’aria aperta, vorrà correre o andare in bicicletta dovrà mantenere una distanza minima di dieci metri dalle altre persone che praticano sport: lo ha annunciato il Ministero dello Sport del governo di Parigi, precisando che queste attività potranno essere praticate “senza limitazioni di tempo, senza necessità di avere con sé alcun attestato, entro una distanza massima dal domicilio di 100 km, limitando i raggruppamenti ad un massimo di dieci persone“.

Importante sarà mantenere la distanza fisica per molte attività, dal tennis allo yoga al cross-fit, per i quali vanno previsti 4 metri quadrati a persona.