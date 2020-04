Coronavirus in Francia: niente barche al largo di Marsiglia, tornano le balene

Mentre esseri umani e mezzi rimangono fermi a causa del lockdown legato all’emergenza Coronavirus, gli animali riconquistano gli spazi: nel sud della Francia alcune balene sono state filmate mentre nuotavano nelle acque del parco nazionale Calanques, vicino Marsiglia.

Didier Reault, presidente del parco, ha descritto come “molto, molto raro” l’avvistamento: i cetacei solitamente restano in acque più profonde nel Mediterraneo e, secondo Reault, si sarebbero avvicinate proprio per l’assenza di traffico marittimo, sport acquatici e presenza umana. “L’assenza di attività umana fa sì che le balene siano molto più tranquille, calme e fiduciose nel riscoprire il loro territorio, che abbandonano quando c’è traffico di navi“, ha precisato. “E’ chiaro che il lockdown degli umani sta aiutando la natura e la biodiversità a riscoprire i propri spazi naturali“. “Non succede nulla e c’è tranquillità assoluta. Gli animali, che siano balenottere comuni o altre specie marine, stanno riscoprendo la propria fiducia e pace, riuscendo così a venire più vicine a riva“.