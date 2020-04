Coronavirus, in Francia calano i morti ma il Paese si prepara già alla seconda ondata: pronti 10mila posti in terapia intensiva

Oggi, la Francia registra il bilancio giornaliero di decessi più basso dall’inizio della settimana a causa dell’epidemia di coronavirus. Se finora superava costantemente i 500 morti, oggi i numeri sono più incoraggianti con 389 decessi. Il direttore generale della sanità francese, Jérôme Salomon, ha annunciato che in Francia, dal 1 ° marzo ad oggi, sono morte 22.245 persone a causa del coronavirus, di cui 13.852 in ospedale e 8.393 in istituti sociali e medico-sociali. La Francia ha riportato più morti per virus rispetto a qualsiasi altro Paese dopo Stati Uniti, Italia e Spagna.

Altre 28.658 persone sono ricoverate in ospedale (+1346 nuovi ricoveri, saldo negativo di 561 posti). 4.870pazienti sono ancora in terapia intensiva (+155 nuovi ricoveri, saldo negativo di 183 pazienti). “Questa emergenza sta lentamente ma costantemente diminuendo“, ha rassicurato il DGS. Dal 1 ° marzo, oltre 87.000 persone sono state ricoverate in ospedale per coronavirus e 15.000 hanno richiesto cure intensive. “La circolazione del virus rimane ad alto livello“, ha detto Salomon. In totale, in Francia, ci sono 122.577 casi di Covid-19.

Ma il Paese guarda già avanti e non vuole farsi trovare impreparato da un’eventuale seconda ondata di contagi. Per questo motivo, le autorità sanitarie hanno affermato che la Francia ha raddoppiato il suo numero di letti in terapia intensiva a oltre 10mila. “Dobbiamo mantenere i letti in caso di ritorno dell’epidemia“, ha detto Salomon, “Dobbiamo essere vigili“.