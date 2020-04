Il Coronavirus ha frenato le sue cure all’estero: ora la piccola Rebecca verrà trasferita per essere operata in Germania o Svizzera

Rebecca è una 14enne residente a Forno Canavese, nel torinese, affetta da due patologie rare, la malformazione di Chiari e l’ipotensione liquorale. Lo scorso mese, la famiglia aveva chiesto aiuto al governo per sbloccare la situazione, poiché a causa dell’emergenza coronavirus, gli ospedali in Germania o Svizzera che avrebbero dovuto curarla non le garantivano le cure. Ora una nota della Farnesina porta buone notizie sulla vicenda.

“Rebecca sarà presto trasferita nella struttura ospedaliera tedesca o svizzera che la famiglia sceglierà per affrontare un importante intervento. Ciò e’ stato possibile grazie al lavoro della rete diplomatica italiana che ha permesso il contatto fra le equipe mediche sia tedesche che svizzere con i medici italiani che hanno in cura Rebecca, a seguito del personale interessamento del Ministro Di Maio. Le misure di sicurezza Covid19, che tutte le strutture mediche devono rispettare, hanno impedito l’immediato trasferimento a fine marzo della bambina per evitare un’eventuale esposizione al contagio. La rete diplomatica continuerà a lavorare per dare il massimo supporto alla famiglia nell’organizzazione della logistica del trasferimento“, si legge nella nota.