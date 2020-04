“L’ospedale in Fiera a Milano è stato pensato all’inizio come posto per la terapia intensiva, quindi per la preparazione e la formazione del personale serve più tempo. Altri sono entrati in funzione più velocemente perché ospitano malati meno gravi. Oggi entrano i primi pazienti e da qui a 15 giorni entreranno i 53 pazienti previsti“: lo ha affermato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo ad Agorà su Rai3.