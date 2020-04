Coronavirus, Gallera: “Siamo su strada giusta, la pressione sugli ospedali sta scendendo”

“Nei nostri pronto soccorso la situazione è in netto miglioramento e negli ospedali mi dicono che i ricoveri stanno calando. Siamo in miglioramento. C’è un appiattimento e non un crollo, quindi, serve ancora uno sforzo impegnativo e forte ma siamo sulla strada giusta. Due settimane fa la situazione era drammatica, oggi è ancora complessa ma in miglioramento“: lo ha affermato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5, riferendosi all’emergenza coronavirus.