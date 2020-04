Coronavirus, la “geniale” idea in Spagna: spruzzano candeggina sulle spiagge e distruggono flora e fauna

In considerazione della riapertura del Paese ai bambini di domenica scorsa in Spagna, le autorità di una cittadina costiera dell’Andalusia – Zahara de los Atunes, a una settantina di km a sud di Cadice – hanno pensato di disinfettare anche la spiaggia locale per consentire ai piccoli di giocare in tutta tranquillità: sabato 25 aprile – riporta El Pais – hanno spruzzato mille litri di una soluzione contenente il 2% di candeggina lungo oltre 2 km di playa.

L’incredibile misura ha attirato l’attenzione della Delegazione provinciale per lo sviluppo sostenibile della Giunta di Andalusia, che ora sta studiando una possibile sanzione alla cittadina.

Il presidente dell’ente autonomo, Agustin Conejo, si è già assunto la piena responsabilità della decisione ammettendo che si è trattato di un errore e assicurando che non si opporrà a un’eventuale multa: “Riconosco che è stato un errore, è stato fatto con le migliori intenzioni“, ha affermato Conejo spiegando che la decisione è stata presa dall’entità autonoma locale in collaborazione con la locale associazione di commercianti.

Per la “bonifica”, ha spiegato Conejo, è stato usato il disinfettante rimasto nei serbatoi dei tre trattori che avevano già spruzzato le strade della cittadina.

“E’ un’aberrazione ambientale“, ha affermato Daniel Sanchez Roman, delegato dello Sviluppo sostenibile della Giunta di Cadice, che ha inviato sul posto un perito ambientale per avere un resoconto completo di quanto accaduto.

Secondo gli ambientalisti la decisione ha causato “danni brutali” all’ecosistema locale: qualsiasi forma di vita sul terreno è morta, ogni insetto è stato distrutto, secondo gli attivisti.

Le dune e la spiaggia sono un’area protetta per gli uccelli migratori che fanno il nido e depongono le uova.