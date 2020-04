Coronavirus, medici di famiglia: “Già a Gennaio strane polmoniti, ora il contagio è familiare”

Anche a Milano i medici di famiglia “già da gennaio avevano riscontrato numerosi casi, molto più frequenti degli altri anni, di polmoniti ‘strane’ a lenta e difficoltosa risoluzione, poco rispondenti alla terapia antibiotica. E quando erano state eseguite radiografie di controllo, si erano identificate come polmoniti interstiziali“. E’ la segnalazione che emerge da un’indagine condotta su un gruppo di medici di famiglia del capoluogo lombardo e provincia, che l’Adnkronos Salute ha potuto visionare.

A promuoverla un collega della metropoli, Irven Mussi, che sottolinea anche come ora il contagio da nuovo coronavirus potrebbe essere sempre di più un ‘affare di famiglia’, a giudicare da quanto emerge dall’osservatorio privilegiato dei camici bianchi di fiducia. Raccogliendo le risposte dei colleghi nel corso dell’indagine, a colpire Mussi è stato in primo luogo il fatto che “numerosi avevano aggiunto ai dati richiesti un’osservazione” relativa al mese di gennaio. Parlavano appunto di strane polmoniti, riscontrate “ben prima dello scoppio ufficiale in Italia dell’epidemia”.

La descrizione è molto dettagliata e collima con le caratteristiche della Covid. “Ci ha molto stupito che numerosi colleghi, senza una nostra richiesta, abbiano ritenuto importante segnalare questa non prevista alta incidenza di polmoniti già da gennaio. Queste segnalazioni potrebbero far pensare che Covid-19 fosse già presente e diffuso ben prima del fatidico 21 febbraio e meritano indagini specifiche in merito”, suggerisce Mussi.

Quanto alla situazione oggi, “a nostro giudizio attualmente le nuove infezioni hanno sempre più un carattere intrafamiliare, anche per le gravi difficoltà all’isolamento dentro casa per molte persone. E’ indispensabile – chiede Mussi – prevedere possibilità concrete alternative di quarantena sia per i dimessi ancora Covid positivi che per i nuovi infettati”. Ma anche, conclude, “l’identificazione precoce e l’isolamento dei contatti”.

Sono 103 i medici morti per Covid-19

Altri tre medici hanno perso la vita per l’epidemia di Covid-19. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente l’elenco dei camici bianchi – in attività, pensionati e pensionati richiamati in servizio o comunque impegnati nell’emergenza – deceduti dall’inizio dell’epidemia. Sono i medici di famiglia Antonio De Pisapia e Massimo Bosio, e il chirurgo oncologo Francesco Cortesi. Il totale dei decessi sale a 103.

I medici di famiglia: “Noi i più colpiti, soli e senza difese”

“Solo adesso sta arrivando la fornitura di mascherine dalla Protezione civile agli Ordini dei medici. Ma dovevamo essere protetti fin dall’inizio”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il segretario generale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), Silvestro Scotti, nel giorno in cui i medici morti a causa del virus sono ormai più di 100. “Fra loro c’erano tanti amici e colleghi: penso a Marcello Natali di Lodi, un amico vero, oltretutto mio coetaneo. La sua scomparsa è stata un grandissimo dolore, e mi ha portato a riflettere sulla fortuna di essere nato e di vivere a Napoli. Lui era a Lodi, e ha pagato con la vita l’aver fatto il suo dovere in una delle zone più colpite d’Italia”.

“Dovevamo essere protetti – insiste Scotti – come i colleghi che lavorano nelle strutture Covid. Invece i medici di famiglia faticano anche a trovare i detergenti per sanificare gli studi”, aggiunge il segretario Fimmg. Una categoria, quella dei medici di medicina generale, “che è stata la più duramente colpita, anche perché siamo avanti negli anni: molti colleghi sono vicini alla pensione, come abbiamo detto più volte paventando nei prossimi anni una carenza di 15mila operatori”.

Le tante morti fra i dottori di famiglia italiani sono dunque il frutto di un tragico mix: “Siamo stati lasciati in prima linea senza dispositivi, con un’età spesso avanzata e dunque più vulnerabile e nel disinteresse anche organizzativo. Il triage telefonico – aggiunge – lo abbiamo inventato noi, quando ci siamo resi conto che tanti, troppi colleghi si infettavano“.

“Bisogna dire che una grossa mano – rileva Scotti – ce l’hanno data i nostri pazienti, che di buon grado hanno accettato le misure adottate e, dove possibile, ci hanno persino aiutato con le mascherine. Ora siamo in attesa di quelle inviate agli Ordini dalla Protezione civile, ma mi chiedo: se con il terremoto sono state realizzate tende di emergenza attrezzate per assicurare le visite dei medici, come mai in questa emergenza è mancata ogni assistenza ai medici di famiglia?”. Scotti già in passato si è detto pronto a chiudere gli studi. “Assicureremo i livelli che il Garante dei servizi essenziali conosce benissimo e che non riguardano l’apertura degli ambulatori medici, ma solo disponibilità telefonica e visite urgenti“, conclude.