Coronavirus, in Germania bilancio in calo: oggi riaprono attività commerciali, misure e tempi diversi per ogni Land

La Germania ha registrato 1.775 nuovi casi di contagio di Coronavirus e 110 vittime nelle ultime 24 ore, un bilancio in calo rispetto agli ultimi quattro giorni, secondo quanto comunicato oggi dal Robert Koch Institut.

Il numero complessivo dei contagi nel Paese è salito a 141.672.

Il virus provocato la morte di 4.404 persone nel Paese, ha precisato l’Istituto.

Nel frattempo, la Germania si avvia alla “Fase 2” con la riapertura di alcune attività commerciali, dopo un mese di chiusura forzata. A partire da oggi è consentita la riapertura dei negozi con una superficie inferiore agli 800 metri quadri, con misure e tempistiche diverse nei vari land. Tra le attività che riapriranno, a prescindere dalla dimensione, figurano i concessionari di auto, i negozi che vendono biciclette e le librerie. In alcune zone riapriranno anche gli zoo.

Per gli studenti delle classi superiori che si preparano a sostenere esami è prevista la riapertura delle scuole in Sassonia, a Berlino e nel Brandeburgo. Altri land riapriranno gli istituti nel corso della settimana e altri ancora attenderanno l’inizio di maggio.