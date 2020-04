Coronavirus, la grandi fake news sulla Germania: la curva dei contagi non sta risalendo e il lockdown non c’è mai stato [DATI]

Ci stanno provando in tutti i modi a screditare quei paesi, anche europei, che sono riusciti a vedere uno spiraglio in fondo al tunnel dell’emergenza Coronavirus. Tunnel nel quale sono entrati prima dell’Italia e dal quale stanno uscendo con netto anticipo, a quanto pare. La curva epidemica della Germania è chiara: i casi stanno diminuendo di giorno in giorno, pur non essendo mai stato adottato un lock-down vero e proprio, paragonabile a quello italiano. La nazione guidata dalla cancelliera Angela Merkel ha optato per misure mirate, come la chiusura delle scuole per alcune settimane e la diminuzione del flusso di pendolari e lavoratori con l’adozione della modalità smart-working ove possibile. Ma il Paese, di fatto, non si è mai fermato in maniera massiccia come accaduto in Italia.

Ora si è deciso di allentare le già limitate misure prese e c’è chi ha parlato di un indice di contagio che da R0 sarebbe schizzato ad 1 in poco tempo. Ma si tratta, di fatto, di una fake news, perché sebbene sia vero che l’indice in questione sia ora ad 1, è anche vero che quando erano in vigore le misure di cui sopra, l’indice era a 0,9. Tra l’altro gli allentamenti in questione sono entrati in vigore da pochi giorni, ma è ormai arcinoto che per vedere il frutto dei cambiamenti è necessario attendere almeno i canonici 15 giorni, indicati fin da subito dagli esperti come tempo necessario affinché il virus, ove presente, si manifesti o meno.

Ad oggi gli infetti in Germania sono 159.038 (202.000 sono invece quelli italiani); 6.161 sono i morti (in Italia 27.352) e 117.400 i guariti (in Italia 68.941). Ecco la curva dei casi di Covid-19 in Germania:

Questi i dati. Eppure oggi molti giornali italiani presentavano titoli catastrofisti e disfattisti sulla Germania, tutto perché sono semplicemente entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del Coronavirus. Di fatto, però, non è in corso nessuna ‘retrocessione’, ma si tratta di una normale e regolare fluttuazione dell’indice di contagio. La verità è che i contagiati e i morti stanno diminuendo di giorno in giorno e dunque l’allentamento delle misure, che ricordiamo non essere mai arrivate fino al lock-down totale che abbiamo in Italia, potrebbero essere la giusta strategia per la famosa ‘convivenza con il virus’. In Germania, dal 4 maggio, si tornerà persino a scuola. Non tutti gli studenti, ovviamente, ma chi quest’anno deve sostenere esami e passare da un livello scolastico all’altro dovrà tornare a tornare a studiare sui banchi, prendendo tutte le precauzioni del caso, come ad esempio un massimo di 15 studenti per classe e le mascherine obbligatorie soprattutto per i più piccoli.