Coronavirus: le misure in Germania “un successo, l’epidemia è di nuovo controllabile. Da maggio il ritorno alla normalità”

Sono almeno 133.830 le persone contagiate dal Coronavirus in Germania, mentre i decessi sono ormai 3.868: lo rende noto l’Istituto Robert Koch per le malattie infettive.

Nelle ultime 24 ore, l’Istituto riporta 3.380 nuovi casi e 299 nuovi decessi nel Paese.

“L’epidemia, stando ai dati di oggi, è di nuovo controllabile“, ha affermato il Ministro alla Sanità tedesco Jens Spahn in conferenza stampa con il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler. Per Spahn, le misure restrittive della vita pubblica decise in Germania un mese fa “sono un successo e oggi lo possiamo dire“.

Il Ministro alla Salute ha menzionato il trend continuo nel calo delle nuove infezioni, mentre il sistema sanitario nazionale “in nessuna fase è stato sopraffatto“. Per quello che riguarda gli ospedali, “a partire da maggio si tornerà passo per passo ad un nuova normalità“.

Spahn ha ricordato che finora sono stati sottoposti a tampone circa 1,7 milioni di persone in Germania, ogni settimana vengono ancora effettuati circa 350 mila test.