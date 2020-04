Coronavirus, dopo la Spagna anche la Germania inizia a riaprire: a breve si potrebbe tornare a scuola

La Spagna ci vuole provare: si allentano le misure del lockdown. E anche la Germania sta prendendo in considerazione quest’ipotesi, con la riapertura delle scuole entro qualche settimana: a quanto si legge sullo Spiegel, la ripresa delle lezioni è in fase di valutazione da parte degli scienziati dell’Accademia nazionale delle scienze della Leopoldina, che stanno pensando ad una riapertura a scaglioni, con i ragazzi più grandi che saranno i primi a riprendere le lezioni. Mercoledì Angela Merkel presiederà un vertice in teleconferenza con i governatori dei Laender per decidere i prossimi passi nella gestione della crisi innescata dalla pandemia. Come sottolineato dalla stessa cancelliera, tra gli strumenti per valutare se procedere ad allentamenti delle misure restrittive sarà in primo piano proprio il rapporto dell’Accademia Leopoldina, che sarà presentato dopo le festività pasquali.