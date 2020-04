Tutti i viaggiatori in arrivo in Germania dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni: lo ha annunciato il Ministero dell’Interno di Berlino. La misura entrerà in vigore il 10 aprile e interesserà principalmente cittadini e residenti tedeschi o dell’UE.

Coronavirus in Germania: tutti i viaggiatori in arrivo in quarantena per 14 giorni

