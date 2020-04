Coronavirus, Giappone: due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica

A bordo della nave da crociera italiana Costa Atlantica, ormeggiata nella baia di Nagasaki per lavori di manutenzione, ci sono almeno due italiani tra i 34 membri dell’equipaggio risultati positivi al Coronavirus: lo ha reso noto la prefettura della città.

I numeri sono stati confermati dal personale dell’ambasciata italiana a Tokyo che sta seguendo da vicino il caso.

Sulla nave dell’operatore italiano non sono presenti passeggeri, a bordo attualmente ci sono 623 membri dell’equipaggio e di questi 40 sono italiani. Dei 56 test condotti, ha riportato l’agenzia Kyodo, 23 sono risultati negativi.

La nave ha raggiunto il distretto di Koyagi a Nagasaki il 29 gennaio, e la partenza è prevista a fine aprile: inizialmente doveva dirigersi in Cina per lavori di manutenzione, ma la diffusione del Coronavirus a Wuhan aveva costretto l’operatore a dirigersi in Giappone verso i cantieri navali della Mitsubishi Shipbuilding.