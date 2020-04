Coronavirus, Giappone: positivi 34 membri dell’equipaggio “Costa Atlantica”

Altri 33 membri dell’equipaggio della nave da crociera italiana “Costa atlantica”, ormeggiata nel porto giapponese di Nagasaki da gennaio per lavori di manutenzione, sono risultati positivi al coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che la nave ha 623 membri di equipaggio e che i test sono stati condotti poche ore dopo che è stato trovato positivo uno dei membri dell’equipaggio.

Nessuno lamenta sintomi gravi e sono tutti stati messi in isolamento nelle proprie cabine. Tra i membri dell’equipaggio contagiati ci sarebbero due italiani e, come riferito dal capo di gabinetto del governo giapponese, Yoshihide Suga, su richiesta del governo italiano, sono stati inviati sulla nave specialisti del ministero della Sanità Secondo fonti della prefettura di Mitsubish, nessun membro dell’equipaggio ha lasciato la nave dalla metà di marzo. Inizialmente i lavori di manutenzione avrebbero dovuto essere fatti in Cina, ma a causa della pandemia la ‘Costa atlantica’ era stata ‘dirottata’ in Giappone.