Coronavirus: il Giappone ha proclamato lo stato d’emergenza

Come annunciato in precedenza, il premier giapponese Shinzo Abe ha proclamato lo stato d’emergenza (valido per un mese) per la regione di Tokyo e tutte le altre sei del Paese per contrastare la pandemia di Coronavirus.

“Ho deciso che la situazione fa temere per la vita delle persone e per l’economia. Sto dichiarando lo stato d’emergenza” ha affermato Abe. La misura è più debole rispetto ai confinamenti decisi da altri Paesi del mondo, ma conferisce ai governatori locali il potere di imporre ai cittadini di rimanere a casa e a chiudere le aziende.

L’annuncio segue un’impennata di nuovi casi a Tokyo, mentre il numero totale di contagi ammonta a 3.906.