Coronavirus: giovedì la prima riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sull’emergenza

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà il 9 aprile per discutere dell’emergenza Coronavirus: si tratta del primo incontro finalizzato a valutare come la pandemia possa minare la sicurezza internazionale.

Il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres aggiornerà i 15 membri del Consiglio di sicurezza in un incontro virtuale a porte chiuse.

A chiedere la riunione sono stati 8 Paesi membri, tra cui la Germania.