La società biofarmaceutica CureVac con sede a Tubinga, in Germania, darà inizio a giugno in Belgio e in Germania ai test sperimentali sul vaccino per il Covid-19: lo ha reso noto il neopresidente del consiglio di vigilanza della società, Jean Stéphenne durante una videoconferenza stampa. “Siamo in contatto da mesi con le autorità tedesche e belghe“, ha spiegato il presidente, gli studi inizieranno “a giugno o al più tardi a luglio“.