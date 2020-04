Coronavirus, gli aggiornamenti dal mondo: in Francia oltre 20.000 morti, numeri in calo nel Regno Unito

Di seguito gli ultimi aggiornamenti in merito all’evoluzione della pandemia da nuovo coronavirus nel mondo.

Sono più di ventimila le persone decedute in Francia a causa del Covid-19, 547 nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, spiegando che sono 20.265 le persone che hanno perso la vita per il coronavirus in Francia.

La Francia “varca una soglia simbolica e dolorosa“, ha detto Salomon annunciando il superamento delle 20.000 vittime. “L’epidemia di coronavirus – ha aggiunto – ha ucciso più delle epidemie stagionali e dell’ondata di caldo del 2003 che provocò 19.500 decessi”. Nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 547 fra ospedali e case di riposo. Quanto al conteggio in queste ultime strutture, il sistema francese considera come morti per Coronavirus tutti i morti di un istituto in cui un terzo delle vittime sia stato individuato come positivo. Nelle case di riposo e istituti i decessi sono stati 7.552, negli ospedali 12.513. E’ continuato per il 12/o giorno consecutivo il trend positivo della minor quantità di pazienti in rianimazione (5.683) e per il 3/o giorno sono diminuiti i ricoverati complessivi (30.584).

Nel Regno Unito si consolidano, dopo i picchi europei degli ultimi 10 giorni, i segnali positivi di un calo su base giornaliera del numero di morti da coronavirus registrati nel Regno Unito, nei soli ospedali: lo rende noto il ministero della Sanità, ufficializzando oggi altri 449 decessi nelle ultime 24 ore – ossia circa 150 in meno di ieri, quando si era registrato una riduzione di quasi 300 decessi rispetto al giorno prima – fino a un totale censito di 16.509. I contagi diagnosticati sfiorano intanto quota 125.000, con una curva d’incremento pure in flessione attorno a 4.600 al giorno.

L‘Irlanda ha registrato oggi il più alto numero di decessi per Coronavirus. Lo riferisce il sistema sanitario nazionale, precisando che in 24 ore i morti sono stati 77. Il precedente picco era stato registrato il 17 aprile, con 44 morti. Ieri, i decessi erano stati 39.