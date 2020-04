Coronavirus, gli aggiornamenti dal mondo: in Francia più di 600 morti in 24 ore, più di 11.000 contagi in Brasile

Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo in merito alla pandemia di coronavirus.

Cala l’incremento del numero di morti e di contagi da coronavirus nel Regno Unito, seppure in una tendenza di crescita in numeri assoluti verso un picco non ancora raggiunto. Lo rivelano i dati aggiornati diffusi oggi dal ministero della Sanita’ britannico con 439 morti piu’ in 24 ore (fino a 5.373 totali), contro i piu’ 621 indicati ieri, i piu’ 708 di sabato e i piu’ 684 di venerdi’. I contagi salgono invece da 47.806 a 51.607, ossia poco meno di 4000 piu’ di ieri contro il differenziale di quasi 6000 censito fra sabato e domenica. I test eseguiti balzano infine a oltre 252.000 grazie a un ricalcolo generale, 13.000 circa dei quali realizzati nelle ultime ore nel Paese, Irlanda del Nord esclusa.

In Francia sono 6.494 i decessi negli ospedali francesi dall’inizio dell’epidemia, con un aumento record di 605 morti nelle ultime 24 ore. A questi si aggiunge il totale aggiornato degli ospizi, che ammonta a 2.417, per un totale complessivo di 8.911 morti. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Ve’ran. Continua il trend positivo per i casi gravi, con un minore aumento dell’afflusso in rianimazione per il quinto giorno consecutivo: i pazienti in rianimazione sono 7072, con un aumento di 94 unita’ rispetto a ieri, “un indicatore importante per valutare la tensione nei nostri ospedali”, ha aggiunto Ve’ran.

In Brasile il ministero della Salute brasiliano ha divulgato questo pomeriggio il bilancio aggiornato dei contagi registrati sul proprio territorio. Sommando i dati provenienti dai dipartimenti della Salute di ciascuno stato, il numero complessivo di contagi e’ salito a 11494. Il numero dei morti ha raggiunto la cifra di 496. Il tasso di letalita’ del Covid-19 (rapporto tra il numero di ammalati e il numero di morti) e’ del 3,8 per cento. La maggior parte dei casi, 4620, sono stati registrati nello stato di San Paolo, dove si registrano anche 275 morti. Secondo stato per numero di infettati, 1394, quello di Rio de Janeiro, che conta anche 64 morti, seguito da Ceara’ con 976 casi e 26 morti, Rio Grande do Sul do Sul con 481 casi e 7 morti, Minas Gerais con 525 casi e 9 decessi, Distretto Federale con 468 casi e 7 decessi.