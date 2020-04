Coronavirus, “gli olandesi saranno antipatici ma sono stati più bravi di noi. Prendiamo esempio per la fase 2”

“Mentre mi faccio un piatto di pasta e scorro i nomi del terzo, forse quarto Comitato Tecnico (ho perso il conto, ricordo che in uno c’e’ pure uno psichiatra, magari serve) proposto dal Governo Conte alle Regioni, studio e leggo come stanno facendo gli altri in Europa. Prendiamo gli olandesi, talvolta antipatici, ma certamente piu’ rapidi di noi: mentre in Italia le partite Iva ancora aspettano 600 euro, li’ basta andare sul sito del comune di appartenza, pochissimi passaggi, la copia documento, il numero di conto corrente e in pochi giorni arrivano direttamente li’ dallo Stato fino a 1500 euro“. Cosi’ il presidente Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. “Poi, fasce di protezione per i piu’ anziani: alcune ore della mattina nei market possono entrare solo loro. Per il resto della giornata – aggiunge – si entra dieci alla volta, dieci metri quadri a testa e carrelli sanificati a ogni uso. Li’ i bar e le gelaterie sono gia’ aperti: niente servizio al banco, si ordina da portar via. Si puo’ uscire fino a un massimo di quattro persone, purche’ si mantengano le distanze. Insomma qualche regola per ripartire l’hanno gia’ messa. Domani cominceremo a parlarne anche noi con esperti e categorie. Non sara’ oggi, non sara’ domani, ma bisogna cominciare a pensare a cosa fare perche’ senno’, quando metteremo la testa fuori di casa, sara’ tutto occupato da olandesi, tedeschi, francesi e gli italiani saranno ancora li’ ad aspettare i 600 euro o la cassa integrazione, che il Governo ci ha pure tagliato!“.