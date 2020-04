Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dal mondo: la Spagna supera i 20.000 morti, più di 1.000 decessi in Africa

Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo in merito all’evolversi della pandemia di Coronavirus.

La Spagna ha superato oggi la soglia dei 20.000 morti provocati dal coronavirus: e’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della Johns Hopkins University, secondo cui il numero di decessi nel Paese ha raggiunto quota 20.002 a fronte di 190.839 casi. In Spagna finora le persone guarite sono 74.797.

Sono quasi 20.000 i casi di Covid-19 in Africa, dove si contano più di mille morti con coronavirus. Parlano infatti di 19.895 casi in 52 Paesi dell’Unione Africana e 1.016 decessi i dati aggiornati del Centro di controllo delle malattie dell’Unione Africana (Cdc Africa). Le persone guarite sono 4.642. L’Egitto, con 2.844 casi e 205 morti, è il Paese con il maggior numero di contagi, seguito dal Sudafrica, con 2.783 casi e 50 morti. L’Algeria resta lo Stato in cui si contano più vittime: sono 364 i decessi confermati e 2.418 i casi. In Marocco sono 2.564 i casi di coronavirus e 135 le persone decedute a causa della pandemia.