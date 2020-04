Coronavirus, gli USA superano i 500.000 casi ma i morti restano meno dell’Italia: hanno fatto il triplo dei tamponi

Gli Stati Uniti d’America hanno appena superato i 500 mila casi di contagio da Coronavirus: esattamente 500.131. Il numero di morti, però, rimane inferiore a quello italiano: le vittime americane sono 18.585, quelle italiane 18.849. Il ritmo di aumento negli USA è comunque molto più veloce, e probabilmente il drammatico “sorpasso” si concretizzerà domani. Fatto sta che il tasso di letalità negli State’s rimane del 3,7%, mentre in Italia siamo al 12,7%: nel nostro Paese, e in modo particolare in Lombardia e nelle Regioni del Nord, si muore molto di più. Il numero dei contagiati così di gran lunga superiori negli USA dipende dal numero di test: hanno fatto 2 milioni 531 mila tamponi, tre volte quanto i 906 mila effettuati in Italia.