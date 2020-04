Coronavirus: Google elabora un report sulla mobilità nel Mondo

Per “aiutare le autorità sanitarie del mondo” a contrastare il Coronavirus, Google ha deciso di elaborare un rapporto sulla mobilità delle persone di 131 Paesi nel mondo: il colosso del web ha iniziato a pubblicare “un’anticipazione” dei suoi nuovi “Report sulla mobilità delle comunità durante Covid-19“.

L’obiettivo dell’analisi è “fornire informazioni su cosa è cambiato dopo le limitazioni sugli spostamenti, il lavoro da casa e le altre decisioni” assunte dai vari Paesi del Mondo per “appiattire la curva della pandemia“.

Google assicura che l’analisi della mobilità delle persone è “basata su dati aggregati e anonimizzati“, e tali dati “verranno aggiornati regolarmente” e che i report “sono stati sviluppati per essere d’aiuto nel rispetto dei nostri rigorosi protocolli e norme sulla privacy“.

Da oggi sia le istituzioni pubbliche che i privati cittadini potranno accedere alle informazioni che Google ha raccolto “nell’ambito delle policy messe in campo per rispondere alla lotta contro il nuovo coronavirus“.