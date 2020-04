Coronavirus: in Grecia 89 morti, scuole chiuse fino al 10 maggio

E’ salito a 89 il bilancio delle vittime in Grecia per il Coronavirus, di cui 3 nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il Ministero della Sanità di Atene, precisando che le ultime vittime avevano 79, 86 e 67 anni.

Per contenere la diffusione del virus, il Ministero dell’Istruzione ha deciso di estendere fino al 10 maggio la chiusura delle scuole e delle università.