Coronavirus: Greta Thunberg dona 100.000 dollari all’UNICEF per aiutare i bambini colpiti dalla pandemia

Greta Thunberg ha deciso di devolvere un premio di 100.000 dollari che ha vinto da una fondazione danese al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) perché sia usato per aiutare i bambini colpiti dalla pandemia di Coronavirus.

“Come la crisi climatica, la pandemia di coronavirus è una crisi dei diritti dell’infanzia“, ha affermato l’attivista climatica svedese. “Colpirà tutti i bambini, ora e nel lungo periodo, ma i gruppi più vulnerabili saranno maggiormente colpiti“. “Chiedo a tutti di unirsi a me a sostegno del lavoro vitale dell’UNICEF per salvare la vita dei bambini, proteggere la salute e permettergli di continuare a studiare“.

L’UNICEF ha affermato che i fondi saranno molto utili, soprattutto in riferimento a “carenza di cibo, sistemi sanitari precari, violenza e istruzione perduta“.