Coronavirus: Greta Thunberg sciopera per il clima da casa

L’attivista 17enne Greta Thunberg continua a scioperare per sensibilizzare sull’emergenza climatica, e lo fa da casa sua: la giovane ha postato su Twitter una foto dove regge un foglio con scritto in svedese “Sciopero a scuola per il Clima”.

Il post ha ricevuto molto apprezzamento e tanti retweet, anche se c’è chi commenta: “Lo sciopero non ha senso se a scuola già non ci andiamo“.