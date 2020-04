Coronavirus, Lopalco: “Se non utilizzati correttamente i guanti sono più dannosi che utili, vanno indossati e tolti in un certo modo”

“I guanti devono essere utilizzati per un brevissimo periodo, devono essere indossati e tolti in un certo modo“: lo precisa Pier Luigi Lopalco, responsabile Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia, in collegamento con Agorà su Rai3.

Riferendosi all’uso degli ascensori, Lopalco spiega che “la tastiera dell’ascensore, se molto frequentato, potrebbe essere contaminata ma il lavaggio delle mani risolverebbe il problema, non è l’aria dell’ascensore sono al massimo le superfici dell’ascensore“.

Lopalco rivolge un invito a tutti gli amministratori: “Vi prego di non imporre l’utilizzo obbligatorio dei guanti che se non sono utilizzati propriamente sono più dannosi che utili“. “I guanti devono essere utilizzati per un brevissimo periodo e devono essere indossati e tolti in un certo modo. All’ingresso del supermercato preferirei un dispenser di gel idroalcolico, funzionerebbe meglio dei guanti“.

Guardando all’estate, il virus con il caldo se ne andrà? “Non lo sappiamo. E’ probabile che un’estate molto calda potrà favorire un rallentamento della diffusione del virus“.