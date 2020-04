Coronavirus, Guterres (ONU): “Per vincere la battaglia contro la pandemia, dovremo lavorare insieme”

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto “unità” ai Paesi che fanno parte del Consiglio di sicurezza dell’ONU che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus.

La notte scorsa si è tenuta la prima riunione (in videoconferenza) per discutere della pandemia, in un contesto di divergenze tra i Paesi, in particolare fra Usa e Cina.

“Un segnale di unità e risolutezza da parte del Consiglio conterebbe molto in questo momento di ansia“, ha dichiarato Guterres nel suo messaggio Paesi che fanno parte del Consiglio di sicurezza. “Un impegno sarà fondamentale per mitigare le conseguenze in termini di pace e sicurezza della pandemia di COVID-19“. “Per vincere la battaglia contro la pandemia, dovremo lavorare insieme“. Si tratta di mostrare “una maggiore solidarietà“.