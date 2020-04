Coronavirus: a Hong Kong zero casi, è la prima volta dal 5 marzo

Le autorità di Hong Kong hanno riferito che oggi non è stato registrato alcun nuovo caso di contagio da coronavirus: è la prima volta che accade dal 5 marzo.

Al momento sono stati registrati in totale 1.026 casi positivi, mentre rimangono in vigore le norme di contenimento del virus e distanziamento sociale.

Persiste ancora il rischio di casi importati dai residenti di ritorno dall’estero, su cui le autorità locali continuano a esercitare il massimo livello di attenzione.

A Hong Kong il primo caso è stato registrato il 23 gennaio scorso.