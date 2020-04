Coronavirus, i DATI di oggi in Italia: l’infezione continua a circolare (poco) soltanto al Nord, boom di tamponi

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 323 morti, 2.311 guariti e 2.086 nuovi casi su 63.827 tamponi. Appena il 3,2% dei test è risultato positivo, anche oggi quasi esclusivamente concentrato nelle 5 Regioni più colpite del Nord: 786 in Lombardia, 411 in Piemonte, 263 in Emilia Romagna, 117 in Liguria, 117 in Veneto. Pochissimi casi invece al Sud: terzo giorno consecutivo con “0 positivi” in Basilicata, 0 casi anche in Molise, appena 5 in Calabria e in Sardegna, 20 in Sicilia, 30 in Campania e 49 in Puglia.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

203.591 contagiati



27.682 morti

71.252 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 105.205. Questi pazienti sono così suddivisi:

19.210 ricoverate in ospedale ( 18% )

( ) 1.795 ricoverate in terapia intensiva ( 2% )

( ) 83.652 in isolamento domiciliare ( 80% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 69 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 513 in meno, per un totale di 581 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dettagli Regione per Regione:

Ecco i dati e dei nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente: